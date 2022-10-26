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Osmaniye'deki orman yangını dördüncü gününde kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını, dördüncü gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Osmaniye'deki orman yangını dördüncü gününde kontrol altına alındı
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Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti. Yangın, dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı. 30 teknik eleman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

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