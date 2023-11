Osmanlı arşivlerindeki Filistin gerçeğini anlattı: Avrupa'nın yalanı ifşa oldu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken Gazze'de abluka ve yoğun bombardıman devam ediyor. İsrail'in kanlı saldırıları sürerken, 2. Abdülhamid'in İsrail'in temelini atan Theodor Herzl ile görüşüp görüşmediğine yönelik soru işaretleri, Osmanlı arşivinden çıkan belgelerle aydınlatıldı. 95 milyon evrakın bulunduğu Osmanlı arşivlerinden çıkardığı belgelerle soruyu cevaplayan Erkutlu, Sultan Abdülhamid'in Theodor Herzl ile görüştüğünü anlattı. Tarihçi Erkutlu, Filistin'den toprak isteyen Theodor Herzl'e cevap olarak Sultan Abdülhamid'in "asla toprak verilmeyecektir" dediği belgeyi sundu. Erkutlu, Herzl'in 2. Abdülhamid'ten Filistin'den istediği toprak karşılığında vaatlerinin bulunduğu mektubu da gösterdi. 2. Abdülhamid'in Filistin'de muhtemel toprak satışlarına karşı aldığı önlemleri anlatan Erkutlu, bölgeye giden her bir Yahudi'nin takip ettirildiğini, Filistin'de toprak satışını engellemek için illegal yapılabilecek işlemlere karşılık elle tapu hazırlamanın 2. Abdülhamid tarafından yasakladığını, matbaanın kullanılması talimatını verdiğini söyledi. Tarihçi Erkutlu, 5 Kasım Pazar günü Rami Kütüphanesi'nde vereceği konferansında "Arşiv Belgeleriyle Filistin Gerçekleri" konulu bir seminer düzenleyeceğini de duyurdu.

"BU BELGE DE ŞÖYLE DİYOR; THEODOR HERZL, ABDÜLHAMİD'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİ VE HUZURA KABUL EDİLDİ"

Sultan 2. Abdülhamid'in 1. Siyonist Kongresi'ni kuran Theodor Herzl ile görüştüğünü arşivden çıkardığı belgeyle anlatan Tarihçi Nermin Taylan Erkutlu, "Osmanlı arşivleri noktasında tarihi okurken öğrenmiş olduğum bir mevzu vardı. Dünyanın en büyük arşivlerinden birine sahibiz. Çünkü 4 bin yıllık devlet kültürü üzerine gelen bir milletiz. Ve bu milletin de 623 yıl gibi bir süre zarfında bugün 322 yıl dünyaya hükmetmiş bir devletin mirasçıları olarak 95 milyon evrakın ve 400 bin el yazması eserin olduğu devlet arşivlerimiz var. Elimizde şöyle gerçekler var; Thedor Herzl'in Sultan Abdülhamid'le görüşüp görüşmediği, Theodor Herzl'in Sultan 2. Abdülhamid'le görüşüp ne istediği ve bunun mukabilinde Sultan 2. Abdülhamid'in orada bir siyonist devleti kurulacak ve tehlikeli işler vuku bulacak diye yaptığı araştırmaları sonucu elde ettiği bilgilere dayanarak bir Yahudi'ye kesinlikle toprak satışını yasaklaması. Net bir şekilde ben söyleyebilirim ki elimdeki arşiv evrakından dile getirme usulüyle kesinlikle görüştü. Bu belge de şöyle diyor; 'Theodor Herzl, Abdülhamid'le görüşmek istedi. Ve huzura kabul edildi. Theodor Herzl Sultan Abdülhamid'in karşısına mutlu bir şekilde çıktı. Ona dedi ki; 'Biz Yahudiler, yalnızca sizin varlığınız altında bugüne kadar huzurlu yaşadık. Avrupa bize huzur vermiyor. Yahudilerin de bir memleketi olsun. Biz bu memleketi de arzı Filistin'de istiyoruz' dedi. Ancak hariciye nezaretinde yazılan evrakta görüyoruz ki evet Theodor Herzl geldi. Bunu istedi. Ancak Abdülhamid asla ona toprak verilmeyeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"YAHUDİLERİN KURDUĞU BANKANIN SİZE BORÇ VERMESİ SURETİYLE İNGİLİZLERE BORCUNUZU ÖDEYEBİLİRSİNİZ"

Yahudilere Filistin'den toprak verilmesi için Theodor Herzl'in, Sultan Abdülhamid'e sunduğu vaatlerin bulunduğu mektubu da okuyan Erkutlu, "Diyor ki; 'Osmanlı devleti bazı dönemlerde maddi olarak sıkıntıya girmekle birlikte sizin borç aldığınız devletler tarafından daha sonrasında faiz noktasında da sıkıntıya girmiş bulunmaktasınız. Şayet biz Yahudi milleti olarak Avrupa'nın gettolarında Amerika'da ve dünyanın hemen her yerinde sıkıntı çekmekteyiz. Vakti zamanında 1400 yıllarının sonunda Yahudilerin Avrupa'da özellikle İspanya'da şehir merkezlerinde diri diri yakılırken nasıl ki Kemal Reis eşliğinde 1492 yılında İspanya'dan getirilip Selanik bölgesine yerleştirildi ve yalnızca Osmanlı devletinizin boyunduruğu altında ve hizmeti altında Yahudiler rahat etti. İşte bundan sebeple yine biz diyoruz ki; Yahudilerin kendilerine ait bir yerlerinin olması ve bu yerleşim yerinin de Filistin'de vücuda gelmesini arz ederiz.' Tabii siz nasıl uygun görüyorsanız dedikten sonra arkasından şunları söylüyor; 'Eğer Yahudilere bir devlet kurma fikrimize uygun bir şekilde müsaade ederseniz Yahudi milleti zengin millettir. Ticaretle uğraşır. Ticaretle uğraştığından dolayı size vergilerimizle ekonomik sıkıntınızı kaldırabilirsiniz. Yine Yahudilerin kurmuş oldukları bir banka var. Bu banka size borç vermek suretiyle İngilizlere borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödedikten sonra da ülke olarak refaha kavuşabilirsiniz. Bununla da bitmiyor. Yalnız bu meseleyle ortaklık değil daha sonra borcunuz bittikten sonra da yine nice güzel işler yapabiliriz.' Sultan 2. Abdülhamid o dönemlerde ne yapıyordu? Hicaz Demiryolunun projelerini çizdiriyordu. Bir de doğudaki petrol haritasını çıkarıyordu. Theodor Herzl aslında diyor ki biz sizin her ticari işinizde yardımcı olabiliriz. Çünkü biz Yahudi milleti olarak zengin milletiz. Bu belge Abdülhamid'le görüştüğüne dair, bu belge de Abdülhamid'den ne istediğine dair" dedi.

"SULTAN ABDÜLHAMİD FİLİSTİN'İN BABASI GİBİ ORAYI KORUMAYA ÇALIŞMIŞ"

Sultan Abdülhamid'le görüşmeden sonra elinde iki belge daha bulunduğunu söyleyen Erkutlu, "Burada da diyor ki Abdülhamid onların ne yapacaklarını anladığında tek bir kare toprak Yahudilere satılmayacak diyor. Oraya giden her Yahudi'yi takip ettiriyor. Bazı devlet adamları her dönemde her milletten çıkan bazı hainler illegal yöntemlerle orada toprak satmaya başlıyorlar. O dönem de her tapu matbaadan çıkmıyordu. Elle düzenlenen tapular da vardı. Sultan Abdülhamid bakıyor ki elle düzenlenme suretiyle devletten habersiz bir şekilde tapular düzenleniyor. Bu defa elle tapu düzenlemeyi yasaklıyor. Bu yasak bunun üzerine gelmiş bir yasaktır. Sonrasında Abdülhamid elimizle görmüş olduğumuz belgelerden nihayetle tek bir kare Filistin'de satılmasını dahi yasaklıyor. Satanları türlü cezalara maruz bırakıyorlar. Bazı devlet adamlarımız orada ciddi mücadele ediyorlar. Ancak Beyoğlu'nda ve ülkenin başka yerlerinde vakti zamanında bu ülkeye yerleşen daha sonra Müslüman olduğunu söyleyen ve kendisini Osmanlı Türkü gibi gösteren ve Osmanlı kimliğiyle yaşayan insanlar gidip oradan toprak satın alıyorlar. Bunlar aslında Yahudi. Hatta Beyoğlu'nda bir cami imamı bile var arasında. Bunlar oradan toprak satın aldılar. Bu şekilde oradan bir miktar toprak satın alınıyor. Filistinliler toprak sattı mı, satmadı mı mevzusu konuşursak evet bir miktar toprak satıldı. Bu çok büyük bir miktar değil. Bu belge Filistinlilerin toprak satmayacaklarına dair bir belge. Yine arkasındaki belge bunun muhteviyatına dair. Bu belgemizle Sultan 2. Abdülhamid orada illegal yöntemlerle toprak satışını yasaklıyor. Bu belgeyle toprak satanın ağır bir şekilde yargılanmasını istiyor. Elimizde her tür belge var. Kesin ve net bir şekilde ifade edebilirim ki yüzlerce, binlerce belge var. Bir baba, bir hanede evlatlarını nasıl korursa, evini nasıl korursa, eşini nasıl korursa Sultan Abdülhamid Filistin'in babası gibi orayı korumaya çalışmış. Kudüs'ü korumaya çalışmış ve bunun için ciddi çaba sarf etmiş" dedi.

AVRUPA'DA THEODOR HERZL'E, SULTAN 2. ABDÜLHAMİD TOPRAK VERDİĞİ YALANI

Theodor Herzl'e Sultan 2. Abdülhamid'in toprak verdiği yalanının Avrupa'daki gazetelerde yayınlanması sonucunda hazırlanan yalanlama belgesini sunan Erkutlu, "İsrail dünyada iki türlü tezvirat yapıyor. Bize biz toprakları satın aldık. Avrupa'ya da diyor ki hayır biz boş olan yerlere yerleştik. Bu Osmanlı döneminde de böyle. Yalan veya algı yönetimi her dem devam ettirmişler. Osmanlı daha hayattayken yani tarih sahnesinden çekilmemişken Avrupa'da çıkan bazı neşriyatlarda şöyle haberler yer alıyor. 'Theodor Herzl, Sultan Abdülhamid'in huzuruna çıktı. Huzuruna çıktıktan sonra toprak istedi. Ve Sultan 2. Abdülhamid ona toprak verdi.' Fransa'da, İngiltere'de vs. Avrupa ülkelerinde gazete neşriyatlarında bu yayınlanınca bizim başbakanlık makamımız buna sert bir dille cevap veriyor. Theodor Herzl, Sultan 2. Abdülhamid'le görüşmüş olmasına rağmen ona herhangi bir toprak verileceğine dair, herhangi bir irade vuku bulmamıştır. Sert bir dille yalanlanması özellikle ülkelerin hariciye nezaretlerine ve ülkemizin sefaretlerine yazı yazılmasına dair sert bir takrir verilmiştir. O dönemde de yalanlarına devam ediyorlardı. Şimdi de hala bu yalanlarına devam ediyorlar. Yalan neydi? Filistinlilerin kendilerine toprak sattığı veyahut Sultan Abdülhamid'in onlara toprak verdiği" şeklinde konuştu.

"ARŞİV BELGELERİNDEN FİLİSTİN HAKİKATİNİ KONUŞACAĞIMIZ BİR KONFERANSIMIZ GERÇEKLEŞECEK"

Arşiv belgeleriyle Filistin gerçeklerini anlatacağını duyuran Tarihçi Erkutlu, "Arşiv Belgelerin Işığında Filistin Gerçeği diye ben hem üniversitelerde hem de belediyeler veyahut kültür merkezlerinde konferanslar vermeye başladım. Bundan mütevellit Türkiye'nin en nitelikli en güzel kütüphanelerinden bir tanesi olan Rami Kütüphanesi'nde 5 Kasım Pazar günü saat 15.00'da tamamıyla arşiv belgelerinden Filistin hakikatini konuşacağımız bir konferansımız gerçekleşecek. İnşallah istifadeli olur" dedi.