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ÖSYM'den deprem bölgeleri hakkında yeni karar! Ücret alınmayacak

Deprem bölgesindeki il ve ilçe sınav koordinatörleri sınav merkezlerinin etkilenme durumlarını tespit etmek amacıyla toplandı. Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık.' dedi.

AA28 Şubat 2023 Salı 22:46 - Güncelleme:
ÖSYM'den deprem bölgeleri hakkında yeni karar! Ücret alınmayacak
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, başkan yardımcıları, daire başkanları ve OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

DEPREM DOLAYISIYLA EK BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirtti.

Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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