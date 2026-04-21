Güncel

Otelde ölü bulunan Hollanda vatandaşı 2 çocuğun sırrı çözüldü! İlaçlama faciası

Fatih'te otelde ölü bulunan Hollandalı 2 çocuğun, ilaçlama sonrası oluşan alüminyum fosfit gazından zehirlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında otel işletmecisi ve ilaçlama firması sahibinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

AA21 Nisan 2026 Salı 13:38
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 22 Ağustos 2025'te Beyazıt Hamam Sokak'taki otel odasında Hollanda pasaportuyla kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf'un (17) ölü bulunmasına, babanın ise ağır halde hastanede tedavi altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre 2 çocuğun ölüm nedeninin, yine Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle fenalaşan Böcek ailesinin de yaşamını yitirmesine neden olan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfit (fosfin) maddesinden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine dün polis ekipleri, otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Özbekistan uyruklu Shakhla A, ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve ilaçlamayı yapan çalışan Sezer S'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- NE OLMUŞTU ?

Hollandalı aile, 22 Ağustos 2025'te turistik amaçlı geldikleri İstanbul'da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir oteli tercih etmiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb (57) çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine dönmüştü.

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin yaptığı çalışmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlenmişti.

Ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına alınmış, şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

  • otel zehirlenme vakası
  • alüminyum fosfit gazı
  • zehirlenme soruşturması

