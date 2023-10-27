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Otobüs durağında silahlı saldırı: 3 yaralı

Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Otobüs durağında silahlı saldırı: 3 yaralı
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Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor.

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