Sincan Cezaevi önünde iki avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsü çarptı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisi, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.