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Sincan Cezaevi önünde iki avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsü çarptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisi, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı.

Belediye otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürükledi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Duruşma salonunda hazır bekletilen sağlık ekipleri de ilk yardım çalışmalarına destek verdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne götürülürken otobüs sürücüsü Pevlül T, gözaltına alındı.

Yaralılardan avukat Hasçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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