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Güncel

Otobüs şoförüne baltalı saldırı... Yakalandı

Fatih'te halk otobüsü şoförünü kesici aletle saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Otobüs şoförüne baltalı saldırı... Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir-Taksim hattında hizmet veren İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü A.K'nin, bir sürücü tarafından kesici aletle yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, A.K'nin, Çapa durağında yolcu indirdiği esnada arkasındaki hafif ticari araç sürücüsünün korna çalarak hakaretlerde bulunduğunu tespit etti.

Otobüsün Fındıkzade'deki trafik ışıklarına geldiği sırada şüphelinin aracındaki baltayla A.K'ye saldırarak şoförü yaraladığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

  • Fatih
  • otobüs şoförü
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