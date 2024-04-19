Otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen 34 LD 0367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü S.Y, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Geriye doğru kayan otobüsün bir kısmı yan yola girerken, bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı.

Otobüsteki yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

İETT otobüsünün bir kısmının çekilmesinin ardından D-100 kara yolundaki trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Ekipler otobüsü kaldırma çalışması başlattı.

