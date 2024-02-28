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Güncel

Otobüste dehşet anları! Baba-oğul yaşlı çifti darbetti

Mersin'de bir lisede müdür olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, tartışmanın ardından yaşlı çifti dakikalarca darbetti. O dehşet anları ise kameralara yansıdı.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Otobüste dehşet anları! Baba-oğul yaşlı çifti darbetti

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Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde 15 Aralık'ta A.O.T. (17) ve okulda idareci olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, A.O.T'nin henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştıkları R.P. ve H.P'ye saldırması, daha sonra olaya dahil olan babası İ.T. ile yaşlı çiftçi darbettikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklandığı, oğlunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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