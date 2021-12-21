İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4045
  • EURO
    15,1387
  • ALTIN
    764.153
  • BIST100
    2028.96
Güncel

Otomobil devrildi, bir kişi öldü

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA21 Aralık 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:23
ABONE OL

Kerim Şengören (52) idaresindeki 17 RS 024 plakalı otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunun Çifteçeşmeler mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü Kerim Şengören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şengören'in kızı Eda Nur Şengören ise yaralandı.

Kerim Şengören'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi, kızı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Eda Nur Şengören'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.