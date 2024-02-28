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Otomobil elektrik direğine çarptı! 4 günlük bebek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan Tofaş marka otomobilde ağır yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Otomobil elektrik direğine çarptı! 4 günlük bebek hayatını kaybetti
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Kaza, dün Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki 37 AC 570 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak'a sevk edildi.

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