Otomobil elektrikli bisiklete ve ağaca çarptı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay İlçesi Fetih Caddesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.(18) idaresindeki 42 CPN 17 plakalı otomobil, Aslanlı Kışla Caddesi istikametinden Sedirler istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyir halinde olan M.M. (16) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.A, araçta bulunan yolculardan C.D. (17), Ş.Ç. (16), R.Y.(15), Y.E.Ç. (17) ve Suriye uyruklu M.M. yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.