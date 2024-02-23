İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,085
  • EURO
    33,6792
  • ALTIN
    2017.99
  • BIST100
    9389.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil hırsızlarına düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Otomobil hırsızlarına düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize bir oluşumla otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Otomobil hırsızlarına düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize biçimde hareket ederek çaldıkları otomobilleri şase numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen zanlıları yakalamak üzere çalışma yürüttü.

Zanlıların, çaldıkları veya yurt dışından getirdikleri farklı marka ve model araçların şasi ve ruhsat bilgilerini, aynı marka ve modeldeki başka araçlarınkiyle değiştirip sattığını belirleyen ekipler, bu yöntemle çok sayıda otomobil hırsızlığı gerçekleştiğini tespit etti.

Çalışmalar sonunda İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman'da belirlenen adreslere 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen M.E, M.T. ve B.A'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.