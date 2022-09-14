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Otomobil ile kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesine 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
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Kaza, dün akşam Şabanözü ilçesi Ödek-Karakoçaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Ramazan G. idaresindeki 06 FH 6573 plakalı kamyonet ile Celal K. (74) yönetimindeki 06 VCD 23 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fadik Koçak (71) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Celal K. ile kamyonet sürücüsü Ramazan G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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