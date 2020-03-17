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Otomobil kanala uçtu: Araç içerisindeki testere facia yaratıyordu

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazada, araçta bulunan testerenin vücudunda kesikler oluşturduğu yaralı vatandaş büyük tehlike atlattı.

IHA17 Mart 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:54
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Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Eskicioğlu idaresindeki 14 AAB 142 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Sulama kanalında yan yatan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kadriye Eskicioğlu ve Turgut Eskicioğlu yaralandı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Engin Eskicioğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın arka koltuğunda bulunan testere nedeniyle vücudunda kesikler oluşan Turgut Eskicioğlu sağlık ekipleri tarafından araçtan sedyeyle çıkarıldı. Turgut ve eşi Kadriye Eskicioğlu ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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