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Otomobil Munzur'a uçtu, sürücünün cesedine ulaşıldı

Tunceli'de gece Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:44
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Kaza, gece Tunceli-Ovacık karayolunun 25’inci kilometresi Venk köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Munzur Çayı’na uçtu. Çevredeki vatandaşların aracı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ve JAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç içinde yapılan aramada kimseye rastlanmazken, yapılan kıyı taramasında Mehmet Nur Akar (31) isimli vatandaşa ait cüzdan bulundu. Aramaları yoğunlaştıran ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan 3 kilometre aşağıda sürücü olduğu öğrenilen Akar’ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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