İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2022 Pazar / 28 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
Güncel

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli-Erzincan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 18:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresinde Paga Ali mevkinde meydana geldi. Erzincan'dan Tunceli'ye giden 23 ADE 274 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlanan aracı görenler sağlık, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarından kırıklar bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.