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Otomobil tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kayseri'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Jandarmanın çalışmasının ardından kazada ölen Cuma Ali Akarsu, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:10
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Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Dikme-Kapuzbaşı yol ayrımında meydana geldi. Cuma Ali Akarsu'nun (44) kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarparak, takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Sultan Avşar, Emine Adıgüzel, Fatma Sarı ve Şifa Avşar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibince yaralılar, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın çalışmasının ardından kazada ölen Cuma Ali Akarsu, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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