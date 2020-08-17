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Otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da Seher Özkan (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü B.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:35
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Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan Seher Özkan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.T.'nin kullandığı 34 VS 7347 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seher Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Özkan'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü B.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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