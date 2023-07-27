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Otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Muhsin İpek idaresindeki 42 BDF 40 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü mevkisi yakınında aynı yöne giden Mehmet Samet Akgün'ün kullandığı 11 DT 099 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İşçilerin bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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