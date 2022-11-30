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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 50 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmadı

Esenler'de otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Bu arada kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 50 metre ilerisinde yaya üst geçidi olduğu görüldü.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 50 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmadı
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TEM Otoyolu Otogar Bağlantı Yolu üzerindeki Bayrampaşa Hal Kavşağı'nda, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya, 34 BRG 917 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu, araç sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan polis, otogar istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Sağlık görevlileri kimliği henüz belirlenemeyen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 50 metre ilerisinde yaya üst geçidi olduğu görüldü.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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