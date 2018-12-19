Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 9 bin 989 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.