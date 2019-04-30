Otomobiline çekirdek atan çocuğu darp eden kişi yakalandı
Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği öne sürülen kişi yakalandı
- AA
Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
U.Ö'nün, attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü öne sürülmüştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.