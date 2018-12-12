Otomobilinin arkasına iple bağladığı atı sürükledi

Olay, gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracının arkasına atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA'nın habrine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu olay, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.