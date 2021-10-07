Otomobiliyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

DHA 7 Ekim 2021 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:42

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

İbrahim E., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybederek, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İbrahim E.'nin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.