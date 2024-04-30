Otomobiliyle drift yapan sürücüye 34 bin 303 lira para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirlediği H.Ö'yü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "araç üzerinde teknik değişiklik yapmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddeleri uyarınca 34 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan H.Ö'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.