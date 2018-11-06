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Otomobiliyle drift yapıp, kaçan sürücüye 7 bin 696 TL ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü gözaltına alındı, otomobili ise sakladığı oto boyacıda bulundu. Otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, aynı süreyle ehliyetine el konulan sürücüye toplam 7 bin 696 TL para cezası uygulandı.

  • DHA
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Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki Barbaros Caddesi girişinde dün plakaları sökülmüş otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü otomobil, Sanayi Sitesi'ndeki oto boyacıda bulundu. Otomobilin sökülen 07 JN 985 plakaları ise bagajında ele geçirildi. Sürücü A.S.E. de polis tarafından saklandığı başka bir iş yerinde yakalandı.
 
Otomobilin sürücüsü A.S.E.'ye, drift atmak suçundan Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 5 bin TL, gürültü çıkaran araç kullanmak maddesinden 1002 TL, aracı plakasını söküp kullanmak maddesinden 1694 TL olmak üzere toplam 7 bin 696 TL para cezası uygulandı.
 
Otomobil 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına götürülürken, sürücü A.S.E.'nin ehliyetine ise 60 gün süreyle el kondu. Psikoloğa sevk edilen A.S.E.'nin psikoteknik değerlendirme sonrası verilecek raporun olumlu olması halinde ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

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