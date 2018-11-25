Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 karayolu üzeri Kocatoru mevkisinde Ahmet Duran Ş. yönetimindeki 33 L 3211 plakalı otomobille karşı yönden gelen Hali B. idaresinde 33 ZN 783 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan biri yoldan çıkıp şarampole yuvarlanırken, araç sürücüleriyle birlikte 4 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Duran Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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