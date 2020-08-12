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Otomobiller çarpıştı bir kişi öldü, 5 kişi ise yaralı

Konya'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12
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Kaza, Yunak Akşehir yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil ile Halil İçen yönetimindeki 42 Y 1423 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Öz ve İçen ile Esma Akın, Fadime Öz, Abdülkadir Öz ve İbrahim Öz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, Akşehir ve Konya'daki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı olan Esma Akın, ambulans helikopterle sek edildiği hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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