Otonom araç ile Türkiye birincisi oldu

Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, El-Ceziri adını verdiği otonom araç ile TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Robotaksi Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden katılımcıların da yer aldığı 22 takımın araçları arasından El-Ceziri, parkuru tamamlayan tek araç oldu ve Düzce Üniversitesi öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon’a birincilik getirdi. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Temel Seviye ve üniversite öğrencilerine yönelik İleri Seviye olarak ikiye ayrılan yarışmada, İleri Seviye kapsamında yarışmaya bireysel katılan Muhammed Lütfi Tırabzon, tasarladığı otonom aracın adını sibernetik üzerine öncü çalışmalarıyla tanınan ve ilk robotu yaptığı kabul edilen Ebu’l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri’den aldığını belirtti.

Muhammed Lütfi Tırabzon’u kazandığı birincilik için tebrik eden Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, “Ar-Ge ve inovasyon ayrılmaz bir bütündür. Yapılan tüm Ar-Ge çalışmalarının temelinde inovasyon yatar.

Bu iki önemli unsuru birlikte götürebilmek, günümüzün zorlu rekabet ortamında bir adım ileri çıkmak demektir. Ar-Ge faaliyetlerinde süreklilik sağlayabilen ve inovasyonlarını hayata geçirebilen işletmeler, sürdürülebilir rekabet avantajı yakalar ve bunu koruyabilirler. Üniversitemiz ve Mühendislik Fakültemiz, sanayiyle iş birliğini önemseyen öğrenci odaklı yönetim anlayışımız ile yaratıcı ve meraklı öğrencilerimizi öncelikle destekleyerek onların başarılarına ortak oluyoruz.” şeklinde konuştu.