Otoyolda seyreden yolcu otobüsünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.

Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.

Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.