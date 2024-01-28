Otoyoldaki feci kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu!

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis Cengiz Parlak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.