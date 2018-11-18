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Bakan Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceklerini söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, 'Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, 'Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız' dedi.
 
 

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