Bakan Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceklerini söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, 'Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, 'Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.