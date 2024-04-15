İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,408
  • EURO
    34,5662
  • ALTIN
    2454.74
  • BIST100
    9747.14
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ötüken Senger mazbatasını aldı

MHP'den Kars Belediye Başkanlığına seçilen Ötüken Senger mazbatasını aldı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Ötüken Senger mazbatasını aldı
ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın seçimdeki adayı Senger ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, Kars Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hülya Akkaş Türk'ten mazbatasını alan Senger'i adliyede bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar tebrik etti.

Makamına geçerek görevine başlayan Senger, destek olanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra artık 'oy verdi, vermedi, bu mahalleden oy geldi, o mahalleden oy gelmedi' demeyeceğiz. Allah'ın izniyle hemen en hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii öncelikli olarak su ihtiyacı, şehrin genel temizliği, asfalt, kaldırım gibi çalışmalardan başlayacağız ve sırasıyla bütün projelerimizi Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız da emin olsunlar ki biz hiçbir şekilde herhangi bir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ayırmadan, ayrışmadan belediyecilik hizmeti vereceğiz."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Senger'e başarı dileyerek, "Bugün bizim için gurur verici aynı zamanda bir o kadar da mutlu olduğumuz bir gündür. Allah Kars halkından razı olsun, ayakları taşa değmesin. Bizleri genel merkezimize karşı mahcup etmediler." dedi.

  • Ötüken Senger
  • mazbata
  • Kars Belediye Başkanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.