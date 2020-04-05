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  • Karantinadan kaçıp Rize'ye geldi... Oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu
Güncel

Karantinadan kaçıp Rize'ye geldi... Oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu.

İHA05 Nisan 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 22:24
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Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul’da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize’ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul’da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.

K.E.’nin Rize’de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi.

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