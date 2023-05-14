Oy kullanmaya yeniçeri kıyafetiyle gitti

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi.

HATAY'DA BİR SEÇMEN OY KULLANMAYA ATLA GELDİ

İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla, oy kullandığı Denizciler Gübretaş Ortaokulu'na geldiği "Yörük Kızı" adlı atını sokakta aydınlatma direğine bağladı. Cıla, seçmen kağıdını, atının terkisinden alarak sandık başına gitti.

Cıla, COVID-19 sürecinde ata binmeye başladığını söyledi.

Atıyla huzur bulduğunu aktaran Cıla, "Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atı seviyorum. Atımızla oyumuzu kullanmaya geldik. Normalde arabam da var. Bugün bir değişiklik olsun istedim ve her gün bindiğim atımla vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya geldim." diye konuştu.

Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.

KOVBOY KIYAFETİ GİYİP, ATI İLE OY KULLANMAYA GELDİ

İzmir Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi. Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim" dedi.