26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7098
  • 6,3136
  • 276.125
  • 103195
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir markete giren hırsızlar, yazar kasadaki paraları çalarken önce güvenlik kamerasına, ardından da iş yeri sahibine yakalandı. Market sahibi, yakaladığı hırsızı döverek paraları geri aldı. Hırsız ve ona gözcülük yapan arkadaşı kavganın ardından kaçtı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 12 Eylül Perşembe günü akşam saat 23.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki bir markette yaşandı. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz iki kişiden biri açık unutulan yazar kasanın yanına yaklaşırken, diğer şüpheli ise gözcülük yaparak çevreyi kontrol etti.
 
Boynu dövmeli hırsız kasadan bir miktar para çalarken kendisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini fark etmedi.
 
Hırsız paraları cebine koyduğu sırada bayan müşterisine dolaptaki ürünü gösteren market sahibi Cevat Yeşilyurt durumu fark etti. Yeşilyurt, müşteriyi bırakarak kasanın başına koşup zanlıdan paraları geri bırakmasını istedi.
 
Kaçmaya çalışan hırsız market sahibi tarafından yakalandı. Hırsız ile iş yeri sahibi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Market sahibi attığı yumrukların ardından hırsızı yere devirerek kaçmaması için tutup, çevreden yardım istedi.
 
HIRSIZIN ARKADAŞI MÜŞTERİ KILIĞINDA GELİP KAVGAYI AYIRDI
 
Market sahibiyle hırsız arasında yaşanan kavga sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen ikinci şüpheli tarafları ayırmaya çalıştı. Bunu fırsat bilen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından içerideki bayan müşteri ise korkarak kaçtı.
 
Kaçan hırsızın ardından yere dökülen paraları toplayarak tekrar kasaya koyan market sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
 
“PARALARI SAKLAYAMADAN MÜDAHALE ETTİM”
 
Market sahibi Cevat Yeşilyurt, “Bir bayan müşteriyle ilgilenirken bir kişinin kasanın önüne geldiğini gördüm, ama içeriye geleceğini tahmin etmemiştim. Ondan sonra bir baktım içeriye yeltendi, ben hemen fark ettim, hemen müdahale ettim ama arkasında bir kişi daha vardı.
 
Onu tam anlayamadım. Sonradan görüntülerden anladım, polisi çağırdım, o sırada kaçtılar. Öteki sivil beni ayırdı, beni tutarak ötekini kaçırmış oldu. Onun da onunla beraber olduğunu anlamıştım ama fark edemedim.
 
Ben bu kişilerin teşhir olmasını istiyorum. Paraları saklayamadan ben müdahale ettim, paraları aldık” diye konuştu.
 
Market sahibinin hırsızı yakaladığı ve yaşanan yumruklu kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Ekonomide sevindirici haber! Milyonlarca TL fazla verdi

Ekonomide sevindirici haber! Milyonlarca TL fazla verdi

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

'Ne KKTC ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz'

'Ne KKTC ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz'

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA