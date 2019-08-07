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Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş, patlayıcı ele geçirildi. Bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı, bomba uzmanı polisler tarafından incelemeye alınırken, 7 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 01.00 sıralarında Ereğli- Konya Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İ.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekipleri tarafından incelemeye alındı.
 
Sürücü Wisam İ. (33) ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El M. (22), Selman El M. (18), Esma El İ. (20), Zekiye El N. (59),  Abdulrezzak El H. (29) ve Mahmud A. (22) gözaltına alındı. Beraberlerinde 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi.
 
Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

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