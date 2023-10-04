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Ünlü oyuncunun acı günü! 28 aylık bebeği hayatını kaybetti

Birçok dizi ve yapımda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Engin Yüksel'den acı haber geldi. Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz, yaşamını yitirdi. Yüksel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Ünlü oyuncunun acı günü! 28 aylık bebeği hayatını kaybetti
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Kaygısızlar, Kurtlar Vadisi, Kınalı Kari Arka Sokaklar dizilerinde rol alan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlundan acı haber geldi.

Engin Yüksel'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu, kaleme aldığı satırlarla yürek yaktı.

Evlat acısıyla sarsılan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. 'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum."

Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Engin Yüksel'e destek oldu.

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