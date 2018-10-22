Aziz Sancar: Özbekistan tüm Türk dünyasının mirasıdır

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak Özbekistan'a gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan'ın 800-1200 yıllarında dünyada bir numaralı bilim merkezi olduğunu dile getiren Sancar, "Özbekistan, sadece Özbeklerin değil tüm Türk dünyasının mirasıdır. O bakımdan Özbekistan bizim için önemlidir. İbni Sina, El Biruni, El Harezmi gibi bu topraklarda yetişen alimler sadece Özbekistan'ın değil bizim de bilim insanlarımızdır." dedi.

Sancar, Özbekistan'a yaptığı ziyaretin nedeni hakkında da şunları kaydetti:

"Bu toprakları ziyaret etmemin bir sebebi de çocukluğumdan beri ata yurdunu ziyaret etmek isterdim. Onun için geldim fakat esas amacım, Özbekistan ile Türkiye arasındaki bilim ortaklığını geliştirmek. Bunun için elimden geleni yapacağım. Buraya temel bilimin ne kadar önemli olduğunu, temel bilime yapılan yatırımın 10 misli geri döneceğini anlatmak için geldim."

Bazı nedenlerden dolayı Türkiye'nin Özbekistan'dan ve Orta Asya'daki Türk kardeşlerinden bir süre kopuk kaldığını belirten Sancar, artık bu ülkelerin ortak çalışmalar yapma imkanına sahip olduğunu ve ülkeler arasında bilim alanındaki iş birliği ve ortaklığın geliştirilebileceğini vurguladı.

Türkiye ile Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında ortak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Sancar, "Ortaçağ'daki bilim adamlarına bakıldığında onlar aralarında adeta mekik dokuyorlardı. Günümüzde Türk soydaşlarımızla bilim alanında iş birliği yapmak, hem Türkiye'nin hem de bu topraklardaki kardeşlerimizin hem de tüm Türk dünyasının bilimde yükselmesi için önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ın kendi vatanı olduğunu dile getiren Sancar, "Benim için Ankara ne ise Taşkent de odur. Taşkent'e ilk defa geldim. Bunun ayrı bir önemi var, ayrı bir heyecan var. Allah'a şükür kısmet oldu.” diye konuştu.

Artık genç birisi olmadığı ve araştırma yapmaya devam ettiği için seyahat etmeyi sevmediğini söyleyen Sancar, "Bunu hep söylüyorum. Dünyanın birçok ülkesinden davetler geliyor. Türk devletleri haricinde hiçbir yere gitmiyorum. Araştırma yapmak istiyorum. Araştırma yapmanın dışında benim tek borcum Türk devletlerinedir." dedi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ile yaptığı görüşmede, Özbekistan-Türkiye Rektörler Forumu'nun yapılması meselesinin de gündeme geldiğini hatırlatan Sancar, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Özbekistan'daki temasları kapsamında geçen hafta Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ve Yüksek Eğitim Bakanı İnam Macidov tarafından kabul edilen Sancar, Taşkent, Hive, Buhara ve Semerkant şehirlerinde incelemelerde bulundu. Buhara'da düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi'nde onur konuşmacısı olarak yer alan Sancar'a, Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.