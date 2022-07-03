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Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen sağlık çalışanlarına eğitim

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen hastane başhekimleri, doktor, hemşire ve sağlık personeline Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmeti uygulamalarına yönelik eğitim verildi.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme:
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Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesi, sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen eylem planı kapsamında Özbekistan'da görev yapan hastane başhekimleri, doktor, hemşire ve sağlık personelleri Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitim programlarına katıldı.

İki hafta süren eğitimlerde, sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel ile Şehir Hastanesi bünyesindeki hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve yöneticileri, eğitim programının kapanışında Özbekistanlı sağlık çalışanlarına eğitim sertifikalarını takdim etti.

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