13 Eylül 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:06

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle 81 ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Bu durumda özel araçta maske takmanın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde maske takma zorunluluğu sonrası kamuya açık yerlerde ve açık alanlarda maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiliyor. Peki Özel araçta maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takmak şart mı?

Türkiye'de yeni normal denilen pandeminin azaldığı dönemden bu yana koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşandı. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Hal böyle olunca; Özel araçta maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takmak şart mı? soruları gündeme geldi. İşte İçişleri Bakanlığı maske genelgesindeki detaylar...

ARABADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 81 ilde maske takma zorunluluğu (mesken yerleri hariç) getirildi. Açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar oldukça önemli. Zira söz konusu araçta maske zorunluluğu arabada kaç kişi olduğuna ve yakınlık derecesine göre değişiyor.

Özel araçta birden fazla kişinin olduğu durumlarda maske takmak zorunlu hale geliyor.

Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda ve arabada maske takmak zorunlu hal geldi. Özel araç içinde aileniz dışında birileri var ise araç içinde maske takmak zorunlu. Onun dışında araç içinde maske takmak zorunlu değil. Toplu taşıma araç içlerinde ise maske takmak zorunlu.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelge doğrultusunda maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 TL ceza kesilecek. Uygulamada herhangi bir esnekliğe müsaade edilmeyecek. Maske takmama cezasının affı ise olmayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince maskesiz gezmenin cezası 900 TL olduğu için özel araçta aile dışında kimse varken maske takmamanın cezası da 900 TL olarak belirlenmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MASKE GENELGESİ

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak şu kararlar alındı:

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

Restoran, otel, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Bakanlığımızın ilgili Genelgelerinde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.

Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.