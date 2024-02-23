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  • ''Özel'' talebe Çömez'den rest! İYİ Parti'den CHP'ye yaylım ateşi
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''Özel'' talebe Çömez'den rest! İYİ Parti'den CHP'ye yaylım ateşi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala CHP ile İYİ Parti arasında kavga derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de jet talebine İYİ Parti'den anında cevap geldi. İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez, Özel'e tepki göstererek, 'Alacak verecek hesabına girersek CHP zararlı çıkar' açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi23 Şubat 2024 Cuma 00:39 - Güncelleme:
''Özel'' talebe Çömez'den rest! İYİ Parti'den CHP'ye yaylım ateşi
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan Altılı Masa'nın ayakları olan partiler, dağıldıktan sonra birbirlerine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İYİ Parti ile CHP arasında giderek artan kriz, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala giderek artıyor.

ÖZEL'İN BALIKESİR İSTEĞİNE İYİ PARTİ'DEN JET CEVAP

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son bir jest istedi. Özel, çağrısında İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez'in adaylıktan çekilmesini talep etti. Özel'in bu isteği İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılandı.

"ALACAK VERECEK HESABINDA CHP ZARARLI ÇIKAR"

Özel'in, "Akşener Balıkesir için gereğini yapar" açıklaması İYİ Parti tarafından sert bir dille eleştirildi. İYİ Partili Turhan Çömez TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Alacak verecek hesabına girersek CHP zararlı çıkar" dedi.

ALTILI MASA İÇİN "TÜRBÜLANS DÖNEMİ" DEDİ

Çömez, İYİ Parti'nin Millet İttifakı olarak genel seçimlerde yaptığı fedakarlıklarından hiçbir kazanç elde edemediğini vurguladığı konuşmasında, "Altılı Masa ve Millet İttifakı döneminde de türbülans dönemi oldu. İYİ Parti olarak milletvekilliği seçimlerinde sahada çok zor ithamlar karşı karşıya kaldık." ifadelerine yer verdi.

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