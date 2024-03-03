Özel ve İmamoğlu'ndan bağımsız adaya önce rüşvet sonra tehdit!

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala aday belirleme krizi yaşayan CHP'de şimdi de 'rüşvet' skandalı patlak verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kırklareli'nin bağımsız adayı, CHP'li Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'ya ilgili çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

EVLATLARIYLA TEHDİT ETTİLER

Katıldığı bir programda seçmenlere seslenen Serdar Türker, Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmediğini belirterek, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu. Ön seçimde de, bütün Kırklareli halkı bilir. Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler. Ve böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım " ifadelerini kulandı.

ÖZEL 3 KEZ ARADI, 'ÇEKİL' DEDİ

Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini söyleyen Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim" dedi.

Türker, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kendisini aradığını anlattı:

İMAMOĞLU'NDAN DAVET

"Akgün, Ekrem başkanım bir akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor, dedi. Ben bunu da kabul etmedim. Ben bir yola çıktım. Değerli ekip arkadaşlarımı ve Kırklareli halkını yarı yolda bırakmayacağımı ifade ettim."

İYİ MAAŞ, MAKAM ARACI

Kendisine İBB'de bir daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini söyleyen Türker, şöyle devam etti: "Özgür Özel, bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimde de istediğim yerden belediye başkan adayı yapma ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim. Hem banka müdürü olduğum dönemde hem 10 yıldır Kaynarca Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde geri adım atmadım. Halkın iradesine karşılık siyaset yapılmaz."

HİÇBİR PROJE ÜRETMEDİLER

Türker, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Son bir aydır da malum belediye başkanı (Mehmet Kesimoğlu) ve ekibi tarafından kirli bir propaganda yürüterek adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor. Neden geri çekileyim? Ben rekorlarla belediye başkanlığı kazanmış ve kendileri gibi mazeretlerin ardına sığınarak hiçbir proje üretmeyen belediye başkanı değilim ki..."