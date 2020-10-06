06 Ekim 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:36

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Evlenip oyunculuğu bırakan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Kiraladıkları köy evinde yaşayan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu üzücü haber sonrası eski oyuncunun arkadaşları ve çevresi sarsıldı. Peki Serdar Oral kimdir, kaç yaşında?

ÖZGÜ NAMAL'IN EŞİ SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum’un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi farklı bir hayat tarzını seçti ve Fethiye’ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral’ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

Serdar Oral ve Özgü Namal’ın birlikteliğinden Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu var.

Oyuncu Özgü Namal nefes terapisti Serdar Oral ile 2013’te tanışıp 2014 yılında evlenmişti. Çocukları Nefes’i, Nisan 2015’te, Elem Su’yu Aralık 2016’da dünyaya getirmiş ve çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek için İstanbul Zekeriyaköy’e taşınmıştı. Daha sonra çift, Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti ve 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu.

Özgü Namal ile 2014 yılında dünya evine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

ÖZGÜ NAMAL DİZİLERİ - FİLMLERİ

1998 Bir Filiz Vardı Genç Filiz

1998 Affet Bizi Hocam Nehir

1998 İkinci Bahar Öğrenci

1999 Kerem Ayla

2000 Karate Can Zeliha

2000 Fosforlu Cevriye Ayten

2001 Yeditepe İstanbul Duru

2001 Cinlerle Periler Zeynep

2002 Beşibiryerde Ahu

2002 Havada Bulut Yorgiya

2002 Sır Çocukları Zeynep

2004 Büyü Sedef

2004 Anlat İstanbul Şenay

2005 Organize İşler Umut Ocak

2003-2005 Kurtlar Vadisi Elif Eylül

2006 Bebeğim Emel Erter

2006 Beynelmilel Gülendam

2006 Polis Funda

2006 Koca Kafalar

2007 Sihirli Oyuncakçı

2007 Bratz Türkçe seslendirme

2007 Mutluluk Meryem

2008 Güneşin Oğlu Şule

2008 İncir Çekirdeği Heda

2008 Koca Kafalar Özgü

2008 O... Çocukları Dona Aday

2008 Benim Annem Bir Melek Durusu can

2009 Masumlar Zeynep

2009-2011 Hanımın Çiftliği Güllü/Serap İsmail Cem

2012 Koyu Kırmızı Ümit

2013-2014 Merhamet Narin

2014 Yalnız Kurt Özgü Narman

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Ayşe