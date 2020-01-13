DHA 13.01.2020 12:43 - Güncelleme: 13.01.2020 12:43

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay ve Eren Keskin ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada, savcı Hakan Gökalp Uçan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaada, Özgür Gündem gazetesinin terör örgütü PKK/KCK'nin sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve terörist başı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, örgüt elemanlarının ölümlerinin ölüm haberlerinin "infaz" olarak verdiği, şehit olan güvenlik güçlerine hakaret edildiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı belirtildi.

ASLI ERDOĞAN'A "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Mütalaada sanık Aslı Erdoğan'ın 20 Mayıs 2016'da "Faşizmin güncesi, bugün" başlıklı yazısı, 28 Haziran 2016 tarihinde "Yetmiş beş, yetmiş altı", 1 Temmuz 2016'da "Öteki gündem", 8 Temmuz 2016'da "Ayların en zalimi" yazılarında terör örgütü mensuplarının silahlı eylemlerini meşru, örgüt üyelerini masum sivil eylemciler olarak gösterdiği anlatıldı. Erdoğan'ın yazılarında, terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonları eleştirdiği, güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği yalanını okuyucuya aktardığı anlatıldı. Sanığın yazılarında verdiği mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde olduğu, "okuyucularda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olduğu" kaydedilerek yazılarının PKK/ KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterip övecek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu belirtildi. Mütalaada, sanık Aslı Erdoğan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aslı Erdoğan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ise beraati talep edildi.

BİR SANIĞA DA "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Bir dönem gazetenin genel Yayın Yönetmenliğini yapan sanık Bilir Kaya'nın da "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Kaya'nın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ise beraati talep edildi.

EREN KESKİN VE İKİ SANIĞA "ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN" CEZA İSTENDİ

27 Mart 2016 tarihine kadar gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Eren Keskin'in kaleme aldığı yazılar ve diğer yazı ve görsellerin PKK/ KCK terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterip övecek şekilde olduğu, sanığın örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi. Sanık Eren Keskin, Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olan İnan Kızılkaya ve Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan beraatleri istendi. Sanıklar hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise üyelik suçunun sübut bulduğu belirtilerek karar verilmesine yer olmadığı belirtildi.

İKİ SANIĞA BERAAT TALEBİ

Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyeleri olan sanık Necmiye Alpay'ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ve sanık Bilge Aykut'un da "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından beraatleri talep edildi.

İKİ SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, savunması alınmayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyalarının ise ayrılması istendi.

EREN KESKİN SAVUNMASINI YAPMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Necmiye Alpay, "Doğru bir mütalaa. Ekleyecek bir şeyim yok. Mütalaaya katılıyorum" dedi. Sanık Eren Keskin ise "Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre isteyeceğim. Çünkü iddia makamı tarafından, silahlı örgüt üyesi olarak adlandırılıyorum. İddia makamının benim hakkımda ve diğer sanıklar hakkında ceza istemesi Türkiye'nin kendi iç hukukuna da aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu bir süredir uygulanan düşman hukuku. Ben insan hakları savunucusuyum. 30 yıldır insan hakları mücadelesi verdim. Bu gazete baskı gördüğü için dayanışma amacıyla hâlâ savunuyorum. Bugüne kadar olmadığım bir şey olarak bir savunma hazırlayacağım. Sayın mahkemenizin de bu mütalaayı doğru değerlendirmesini istiyorum" diye konuştu.

MAHKEME SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERDİ

Diğer sanıkların avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.