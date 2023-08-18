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Özgür Özel iddiaları yalanlamadı: Genel başkanlık adaylığı için tarih verdi

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de kaos sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili ilçe kongrelerini işaret etti. 'İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız.' diyen Özel, 'Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Aday olursam benden duyarsınız” dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Özgür Özel iddiaları yalanlamadı: Genel başkanlık adaylığı için tarih verdi
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Seçimlerde kurdukları koalisyon masasına rağmen ağır mağlubiyet alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayarak 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenledi. Partideki delege yapısı nedeniyle genel başkanlık iddiasından vazgeçen İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'a aday olacağını açıkladı.

Değişim çıkışlarını devam ettiren Özgür Özel'in ise adaylığı açıklamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Adaylığına ilişkin Medyascope'a konuşan Özel, ilçe kongrelerini işaret etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Özel, tutum belgesinin ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle cevap verdi:

"İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız."

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