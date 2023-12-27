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  • Özgür Özel pes dedirtti! İmzalamadıkları PKK'yı kınama bildirisiyle 'A4' diyerek dalga geçti
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Özgür Özel pes dedirtti! İmzalamadıkları PKK'yı kınama bildirisiyle 'A4' diyerek dalga geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, imzalamadıkları terör örgütü PKK'yı kınama bildirisiyle “A4” diyerek dalga geçti. Özel, 'A4 kağıdına imza atacaksınız' dediler. 'Biz milli yas ilan edilmeden, Meclis bilgilendirilmeden imza atmayacağız' dedik.' ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2023 Çarşamba 07:47 - Güncelleme:
Özgür Özel pes dedirtti! İmzalamadıkları PKK'yı kınama bildirisiyle 'A4' diyerek dalga geçti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye partisinin imza koymamasını savunurken bildiriden "A4" kağıdı diye söz etti.

Meclis CHP Grubu'nda konuşan Özel, bildiri tartışmalarına değindi.

Özel, "A4 kağıdına imza atacaksınız, hep birlikte kınama yapacaksınız, dediler. Biz o gün 'Milli yas ilan edilmeden,Meclis bilgilendirilmeden, ana muhalefet partisi başta olmak üzere partiler bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız' dedik. 4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz çok daha ciddidir" şeklinde konuştu.

PARTİ İÇİNE 'DOST ATEŞİ' GÖNDERMESİ

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: Böyle bir yanıtın, bunlara verilmesi gerekiyordu. Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadeleye gireceğiz. Nelerle muhatabız biliyoruz. Bizi nelerle muhatap edecekler, göze alıyoruz. Onlardan korkmuyoruz, ama bu partinin karşısındakinden değil, arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur, kendimize güveniyoruz, kimseden korkmuyoruz.

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