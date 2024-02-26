Özgür Özel, PYD/PKK'lı teröristbaşlarının boy gösterdiği konseye başkan yardımcısı oldu!

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verdi.

KANDİL UZLAŞISI!

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti. İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.

'ÖZEL' SKANDAL

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de giden CHP lideri Özel, PYD terör örgütüne destek veren Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin toplantısına katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Özel'in bu göreve gelmesinin ardından CHP 12 yıllık bir aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ 'İSTİŞARİ' ÜYE YAPMIŞLARDI

Bu bağlamda Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin PYD desteğini hatırlamakta fayda var. Terör örgütü PYD 2015 yılında Sosyalist Enternasyonal Konseyi'ne katılmış, 2020 yılında ise 'İstişari Üyesi' olmuştu.

CHP VE KONSEY PYD VE YPG'Yİ TANIDI

Hatırlanacağı üzere Yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden önce kentin önemli terminallerinden Atatürk Havalimanı, 28 Haziran 2016'daki kanlı terör saldırısıyla sarsılmıştı. CHP ve HDP'nin üye olduğu Enternasyonal'ın başkan yardımcılığını ise eski CHP'li Umut Oran'ın yaptığı Konsey'de Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı için bir deklarasyon yayınlanmıştı. Ancak Konsey, aynı anda 'Kürt Bölgesi Deklarasyonu yayınlamış ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek verilmişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken "Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.

SALiH MÜSLİM DE OTURUMLARA KATILMIŞTI

Terör örgütü PYD'nin lideri Salih Müslim'in de katıldığı toplantıda ayrıca, IBKY'nin planladığı bağımsızlık referandumuna atıf yapılarak, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkının olduğuna vurgu yapılarak, bağımsız Kürt devleti için yeşil ışık yakılmıştı.

KARABAĞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI AZERBAYCAN'I KINADILAR

CHP'li Özgür Özel'in başkan yardımcısı seçildiği Konsey'in bir başka skandalı ise kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ'daki bağımsızlık mücadelesini kınamak olmuştu.

PYD EŞ BAŞKANI ASYA ABDULLAH TOPLATIDA YER ALDI

Öte yandan Özgür Özel'in Madrid'de katılım sağladığı toplantıda PYD Eş Başkanı Asya Abdullah da yer aldı.