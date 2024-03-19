Özgür Özel'den akla ziyan açıklama: Darbeye teslim olurum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'den ilginç bir açıklama geldi. CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılan Özel, gençlerin sorularını cevapladı.

ÖZGÜR ÖZEL: BEN O DARBEYE TESLİM OLURUM

Özel'in burada 15 Temmuz hain darbe girişimine değindiği açıklamaları gündem oldu.

Skandal açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım." dedi.